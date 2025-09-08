Первое сентября под звуки перфоратора. Учащиеся 44 школы в День знаний столкнулись с проблемой — в туалетах учреждения начался ремонт. Поэтому первый учебный день омрачился громкими,

Первое сентября под звуки перфоратора. Учащиеся 44 школы в День знаний столкнулись с проблемой — в туалетах учреждения начался ремонт. Поэтому первый учебный день омрачился громкими, ударными звуками строительного инструмента. Неравнодушные родители выложили запись в социальные сети, чем взбудоражили общественность. Прямо за стеной учатся первый и третий классы. Одни — с утра, другие — во