Во Владимире на проспекте Ленина сбили женщину. ДТП произошло ночью 7 сентября. По данным дорожной полиции, 37-летний водитель автомобиля Субару Форестер двигался по проспекту Ленина в

Во Владимире на проспекте Ленина сбили женщину. ДТП произошло ночью 7 сентября. По данным дорожной полиции, 37-летний водитель автомобиля Субару Форестер двигался по проспекту Ленина в сторону Москвы. В это время по “зебре” в районе гостиницы “Заря” дорогу переходила 33-летняя женщина. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира В это время светофор находился в