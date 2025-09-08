Лоб в лоб: во Владимире произошла авария с тяжелыми последствиями. Как сообщили в ГАИ, рано утром в минувшее воскресенье на улице Горького недалеко от остановки “Всполье” Хёндэ Солярис

Лоб в лоб: во Владимире произошла авария с тяжелыми последствиями. Как сообщили в ГАИ, рано утром в минувшее воскресенье на улице Горького недалеко от остановки “Всполье” Хёндэ Солярис влетел в городской автобус. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автомобиля Хендэ Солярис 2003 г.р. (22 года), при движении в сторону улицы Мира допустил