В минувшую неделю в медицинские учреждения Владимирской области обратились 95 человек с жалобами на укусы клещей, среди них 23 ребенка.Всего с начала сезона зафиксировано 2 389 случаев обращения, из них 592 – дети. Ни одного случая заражения клещевым энцефалитом пока не выявлено.Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии регулярно проверяют клещей на наличие опасных инфекций. На прошлой неделе обнаружены две инфекции: иксодовый клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.