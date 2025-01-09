Инцидент с жестоким обращением в гимнастической школе Владимира вышел на федеральный уровень. Ситуацию взяла на контроль Федерация гимнастики России. Речь об истории, разлетевшейся по

Инцидент с жестоким обращением в гимнастической школе Владимира вышел на федеральный уровень. Ситуацию взяла на контроль Федерация гимнастики России. Речь об истории, разлетевшейся по соцсетям и СМИ за новогодние праздники. О пугающих общественность методах воспитания родители 8-летней спортсменки рассказали на видео, опубликованном на странице юриста Владислава Линькова. Как заявила мама девочки, 9 декабря та пришли