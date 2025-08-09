Консультант по грудному вскармливанию и медицинский психолог перинатального центра Владимирской области Елена Муравьева подчеркивает: грудное молоко – это уникальный дар, который
Консультант по грудному вскармливанию и медицинский психолог перинатального центра Владимирской области Елена Муравьева подчеркивает: грудное молоко – это уникальный дар, который невозможно воспроизвести искусственно. По словам специалиста, оно обеспечивает младенцу полноценное питание, укрепляет иммунитет, помогает развитию органов и систем, формирует эмоциональную связь с матерью. Грудное вскармливание снижает риск инфекций, способствует здоровому формированию ЖКТ и прикуса,