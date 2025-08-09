Правила ведут сентября 2025 года.

С сентября 2025 года в школах Владимирской области введут новую школьную форму по ГОСТу. Такие изменения начнутся во всех образовательных учреждениях России. Стандарт формы разработали специалисты Роскачества.Один из основных критериев – качество одежды. Форма должна быть сшита из безопасных, дышащих тканей, чтобы дети чувствовали себя комфортно в течение дня. Носить школьники смогут брюки, пиджаки, платья, а также более современные варианты – свитшоты и бомберы.В школах могут добавлять свою отличительную символику, но при этом должны соблюдать стандарты. Родители смогут проверить соответствие формы через маркировку «Честный знак».