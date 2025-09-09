Глава СледКома России, Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей деревень Ногосеково и Нефедовки, в которых, по данным 2021 год, суммарно проживают 15

Глава СледКома России, Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей деревень Ногосеково и Нефедовки, в которых, по данным 2021 год, суммарно проживают 15 человек. Односельчане уже более 20 лет страдают от отсутствия качественной дорожной инфраструктуры. В СК России обратился житель Владимирской области с жалобой на непригодное состояние грунтовых дорог, ведущих к населенным пунктам.