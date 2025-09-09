Контракт на 2,5 миллиона рублей получила компания «ПБ «СпецПРО».

Администрация Владимира заключила контракт на разработку проекта по благоустройству Соловьиного пруда, расположенного на улице Горького.Контракт на 2,5 миллиона рублей получила компания «ПБ «СпецПРО», выигравшая аукцион. Всего на эти цели из городского бюджета выделено более четырех миллионов рублей, в пресс-службе города.Проект благоустройства включает масштабные работы: очистку водоема и береговой линии, установку плавающего фонтана, домика для уток и пирса. Также планируется обустроить пешеходные дорожки, сделать наружное освещение и видеонаблюдение. Провести работы по озеленению территории.Срок выполнения проектной документации — начало декабря этого года. После завершения этого этапа будет объявлен конкурс на проведение самих работ.