Ученик владимирской школы №25, Ярослав Анисимов, вошел в число 50 финалистов пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Он отличился в номинации «Юный лектор». Об этом поделились в пресс-службе конкурса. Ярослав Анисимов призер регионального чемпионата по стрельбе и клубного чемпионата по футболу, обладатель разряда по дзюдо. На Знание.Лектор Ярослав выступает по направлению «Спорт и ЗОЖ», свою лекцию