Преодоление зависимости возможно при своевременном обращении за помощью и активном участии пациента в процессе лечения. Врач психиатр-нарколог Владимирского областного наркологического диспансера Нелли Мухина рассказала, чем опасен алкоголизм и как его правильно лечить.Не просто привычкаМногие ошибочно называют алкоголизм вредной привычкой. Это опасное заблуждение. Вредная привычка — это автоматическое, неосознанное действие, например грызть ногти.«Алкоголизм — болезнь, зависимость, которая особенно быстро развивается у подростков. Сначала возникает психологическая зависимость: спиртное поднимает настроение, улучшает сон, создаёт иллюзию благополучия. Затем присоединяется физическая. Чем раньше началась болезнь, тем быстрее она прогрессирует, приводя к слабоумию, социальной дезадаптации, инвалидности и потребности в постоянном уходе», — говорит Нелли Мухина.Страшно, что даже в состоянии слабоумия человек продолжает думать об алкоголе. Он может не помнить, как его зовут, какое сегодня число, но прекрасно помнит, как ему было хорошо под воздействием крепких напитков.На что обратить вниманиеПервый признак зависимости — это тяга к спиртному, непреодолимое желание выпить. Человек ежедневно находит повод для употребления, оправдывая своё пристрастие какими-то событиями, как важными, так и незначительными.Второй тревожный симптом, особенно у подростков, — это систематическое употребление алкоголя с последующим опохмелением. Третий признак — формирование абстинентного синдрома, так называемого «отходняка». Человек чувствует сухость во рту, испытывает сильную тягу к алкоголю, дрожь в теле, руках и голове.Самостоятельно справиться уже невозможно. Человек утрачивает контроль над собой, становясь марионеткой алкоголя.Как лечитьПрежде всего — в стационаре, где купируют абстинентный синдром.«Я пришёл в себя», — говорит пациент, ощутив трезвость и ясность. Но возвращение к трезвой жизни лишь первый шаг. Зачастую человек забывает, как жить без алкоголя. Задача психологов и социальных работников — адаптировать его к новой реальности, проводя тренинги и занятия.«Мы никогда не отказываем в помощи, особенно когда у трезвого человека возникает тяга к спиртному. В амбулаторном звене есть комната релаксации. Врачи отвечают за медикаментозную терапию, психологи помогают распознать симптомы и разработать стратегии предотвращения рецидива», — говорит доктор Мухина.Чтобы научиться жить трезво заново, требуется длительный и упорный труд.