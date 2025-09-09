За медицинской помощью обратились почти 6 тысяч человек.

Во Владимирской области за последнюю неделю резко выросло число заболевших ОРВИ и коронавирусом. За 36-ю неделю года количество случаев ОРВИ увеличилось на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью обратились почти 6 тысяч человек, из них 1849 — жители Владимира.По данным Роспотребнадзора, в основном болеют взрослые (старше 15 лет). Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы и метапневмовирусы. Случаев гриппа не зафиксировано.Также в регионе выросла заболеваемость COVID-19: за неделю было лабораторно подтверждено 59 новых случаев. Все заболевшие перенесли инфекцию в форме ОРВИ.