В Коврове завершено расследование и передано в суд дело в отношении 21-летнего мужчины, который ударил ножом своего соседа.следствия, днем 20 июля обвиняемый вместе со знакомыми устроил шумное застолье. Когда компания вышла в подъезд, соседи сделали им замечание из-за громкой музыки и поведения. Возник конфликт, и хозяева квартиры решили избежать ссоры, поднявшись к себе.Однако молодой человек не успокоился. Он стал стучать в их дверь, а когда мужчина вышел, завязалась драка. В пылу ссоры обвиняемый достал складной нож и ударил им соседа в живот. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.Теперь дело будет рассматривать Ковровский городской суд.