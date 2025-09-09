Владимирская область подвела итоги успешной уборочной кампании. В ходе неё посевные площади превысили 278 тысяч гектаров. Сейчас регион уже активно готовится к сельскохозяйственному сезону

Владимирская область подвела итоги успешной уборочной кампании. В ходе неё посевные площади превысили 278 тысяч гектаров. Сейчас регион уже активно готовится к сельскохозяйственному сезону 2026 года. Об этом сообщили в облправительстве. На оперативном совещании под руководством губернатора Александра Авдеева были подведены итоги сбора урожая. В этом году значительные площади были отведены под зерновые (96,4 тыс.