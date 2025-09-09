Инцидент произошел 6 августа на одной из автомоек города.

В Коврове возбуждено уголовное дело против 58-летнего мужчины, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел 6 августа на одной из автомоек города.Местные жители заметили, что водитель за рулем ВАЗ-2115 выглядит неадекватно, и сообщили об этом в полицию. Когда сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль, водитель поехал назад, в результате чего инспектор упал и получил травмы.Позже мужчину задержали после того, как он врезался в другую машину. Он отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. За наезд на представителя власти водителю грозит уголовная ответственность.