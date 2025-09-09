65-летний водитель автомобиля «Рено» не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу лося и сбил его.

Вечером 7 сентября на 4-м километре трассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» произошло ДТП.65-летний водитель автомобиля «Рено» не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу лося и сбил его. В результате аварии 62-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.Госавтоинспекция водителям быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно в зонах, где возможен выход диких животных. При появлении лося необходимо снизить скорость и остановиться, не сигналя и не ослепляя животное фарами.