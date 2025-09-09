Изображение принадлежит тульской компании «Управление интеллектуальной собственностью».

Владимирскую мэрию оштрафовали за нарушение авторских прав. Причиной стал снимок, использованный пресс-службой администрации без разрешения. Как выяснилось, изображение принадлежит тульской компании «Управление интеллектуальной собственностью».Фирма подала в суд иск с требованием взыскать с городских властей компенсацию и судебные издержки на общую сумму 53 тысячи рублей.Суд частично удовлетворил требования истца. В результате мэрия Владимира обязана выплатить 15 тысяч рублей за незаконное использование фотографии и еще 18 тысяч на покрытие расходов по делу.