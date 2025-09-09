Работы начнутся в ближайшее время.

Во Владимире определен подрядчик для строительства новой парковки у больницы скорой медицинской помощи (БСМП) на улице Горького. Работы начнутся в ближайшее время и, как ожидается, завершатся уже в октябре.По итогам аукциона контракт на благоустройство заключён с компанией ООО «Арбон». Стоимость проекта составит около 9,6 млн рублей, выделенных из городского бюджета, в администрации города.Как сообщили в мэрии, проект предусматривает полную перепланировку участка. Рабочие демонтируют старое покрытие, заменят его новым асфальтом и обустроят тротуары. Также будет организована система водоотведения, чтобы избежать скопления дождевой воды.