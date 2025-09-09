Всероссийские соревнования по боксу прошли в Костроме. Они были посвящены памяти Героя России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Турнир собрал более 90 юниоров из 29 регионов страны.

Всероссийские соревнования по боксу прошли в Костроме. Они были посвящены памяти Героя России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Турнир собрал более 90 юниоров из 29 регионов страны. Несколько дней атлеты бились за награды престижного турнира. В числе участников – и сборная Владимирской области. Наши боксёры показали отличный уровень подготовки и удостоены пяти наград разного достоинства. Золотые медали