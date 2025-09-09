Женщина обратилась в суд, чтобы лишить бывшего мужа, отца погибшего, права на выплаты и компенсации.

Камешковский районный суд Владимирской области встал на сторону матери военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Женщина обратилась в суд, чтобы лишить бывшего мужа, отца погибшего, права на выплаты и компенсации, положенные семье. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.Как выяснилось, отец не принимал участия в воспитании сына, не помогал материально и вообще исчез из его жизни много лет назад. Фактически, отцом погибшему стал отчим, воспитанием которого командование части выразило благодарность.Суд, приняв во внимание, что отец не заботился о сыне и не поддерживал его, признал требования матери обоснованными и лишил отца права на выплаты. Решение пока не вступило в силу.