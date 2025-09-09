Задать вопрос губернатору можно уже сейчас.

11 сентября в 18:00 глава Владимирской области Александр Авдеев ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Задать вопрос губернатору можно уже сейчас, оставив обращение в соцсетях с хештегом #вопросАвдееву.Трансляция будет доступна:⦁ На телеканале «Губерния-33»⦁ В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» (паблики правительства области)⦁ В мессенджере MAX (канал губернатора)Номер телефона для звонков в студию будет показан в эфире. На прошлой прямой линии, в 2024 году, губернатору поступило более 1500 вопросов.