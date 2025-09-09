На место происшествия немедленно прибыли 5 единиц спецтехники и 15 спасателей.

Вчера вечером, 8 сентября, в Коврове произошел пожар в многоквартирном доме на улице Партизанской. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:41.На место происшествия немедленно прибыли 5 единиц спецтехники и 15 спасателей. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.Пожарным удалось быстро справиться с пламенем. Из дома эвакуировали 16 человек, среди которых было двое детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.