Сотрудники владимирской полиции задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в совершении пяти краж из сетевых магазинов. Общий ущерб от его действий составил более 35 тысяч рублей.По данным следствия, мужчина заходил в супермаркеты, набирал продукты и бытовую химию, а затем выходил, не оплатив покупки. Иногда он уносил товары в корзине, а в других случаях складывал их в спортивную сумку. Похищенное он продавал случайным прохожим по заниженным ценам.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ему грозит уголовная ответственность.