Пострадали два участка, общей площадью в 30 соток.

В Киржачском районе Владимирской области прокуратура через суд добивается возврата двух участков, общей площадью 30 соток, в муниципальную собственность. Об этом рассказалиИстория началась в мае 2023 года, когда двое предприимчивых граждан, используя поддельные документы о бессрочном пользовании землей, умудрились оформить эти участки на себя. Чтобы замести следы, они несколько раз перепродавали землю, нанеся администрации Киржача ущерб в 2,5 миллиона рублей.Прокуратура обратилась в суд, и, к счастью, суд поддержал иск, требуя вернуть участки муниципалитету. Правда, решение пока еще не вступило в законную силу. А для самих дельцов история имеет продолжение: по результатам прокурорской проверки на них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.