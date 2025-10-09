Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки Золотая осень-2025. Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин.

Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин.«Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так. На полях выставки мы подписали 9 соглашений на общую сумму 6 млрд рублей, каждое из которых способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья», – сообщил зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин.По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, среди ключевых проектов — соглашение с «КБ Русь» о создании комплексной системы применения беспилотных авиационных аппаратов для сельского хозяйства. Компания разрабатывает дрон R-30 «Аршин» и вертолет R-2200 «Бекас» для авиационно-химических работ.Также сообщается, что компания «АСКОНТ+» инвестирует 2,6 млрд рублей в перепрофилирование склада в Серпухове под производственный корпус. Проект предусматривает создание 200 рабочих мест и увеличение производственной мощности до 680 литров/кг ветеринарных препаратов в год.«Чистая линия» реализует в Подольске и Долгопрудном проекты по строительству производственно-складских комплексов общей мощностью 31 тыс. тонн мороженого в год. Объем инвестиций превышает 3 млрд рублей.Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Двойных также подписал ряд соглашений на выставке, включая строительство молочно-товарных ферм в Щелкове и Зарайске, яйцеперерабатывающего завода в Чехове и модернизацию рыбоводного хозяйства в Шатуре.Выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 8 по 11 октября, ее центральной темой стала цифровизация аграрного сектора. Она системно проводится в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных».