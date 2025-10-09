В микрорайоне Юрьевец после ремонта федеральной трассы, на улице Ноябрьской в районе пересечения с Гвардейской появились новые места для выполнения левоповоротных маневров. При этом,

В микрорайоне Юрьевец после ремонта федеральной трассы, на улице Ноябрьской в районе пересечения с Гвардейской появились новые места для выполнения левоповоротных маневров. При этом, дорожные знаки и необходимую разметку на перекрестке оперативно не установили. Из-за этого некоторые водители могли воспринять выделенные карманы для поворота как дополнительную полосу для движения прямо, тем самым фактически рискуя влететь