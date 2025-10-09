За каждую добытую особь, согласно постановлению администрации области, выплачивается 1200 рублей.

На территории региона продолжается сезон охоты на пушных зверей. В , что помимо самой добычи, охотники могут получить денежное вознаграждение за отстрел лисиц и енотовидных собак. Эта мера, действующая с 15 сентября, направлена на борьбу с бешенством среди диких животных и снижение рисков распространения вируса.За каждую добытую особь, согласно постановлению администрации области, выплачивается 1200 рублей. Для получения выплаты необходимо сдать тушку животного в районную станцию по борьбе с болезнями животных (РайСББЖ). При себе охотнику нужно иметь паспорт, разрешение на охоту и заполнить заявление. Тушка будет маркирована, а вся информация зафиксирована комиссией и сфотографирована. Решение о выплате принимается в течение пяти рабочих дней, а деньги поступают на счет охотника в течение двух недель.Данная инициатива, реализуемая уже несколько лет, помогает стабилизировать численность диких животных и защитить как домашних питомцев, так и людей от опасных заболеваний.