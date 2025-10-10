Причиной стал полный тезка: пристав перепутал реального должника с его двойником.

Прокуратура Владимира права жителя Карелии, чьи банковские счета были ошибочно арестованы судебными приставами. Причиной стал полный тезка: пристав перепутал реального должника с его двойником.В ходе проверки, инициированной по обращению пострадавшего гражданина, прокуратура установила, что в производстве службы судебных приставов действительно находилось дело в отношении жителя Владимира.Однако пристав, не проверив место регистрации, по ошибке наложил арест на счета человека из Республики Карелия, у которого полностью совпадали фамилия, имя и отчество с настоящим должником.Таким образом, были нарушены права гражданина, не имевшего никакого отношения к исполнительному производству.Городской прокурор направил представление руководителю Управления ФССП по Владимирской области. После вмешательства надзорного ведомства ошибка была оперативно исправлена: судебный пристав отменил незаконное постановление об аресте денежных средств. Права заявителя полностью восстановлены.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .