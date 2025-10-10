Расследование этого дела находится на особом контроле городской прокуратуры.

Муромская городская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту незаконной вырубки деревьев в местном лесничестве. Неизвестные лица незаконно срубили березы, причинив ущерб лесному фонду.Проверка совместно с сотрудниками ГКУ ВО «Селивановское лесничество». Было установлено, что в одном из кварталов Муромского участкового лесничества была осуществлена незаконная рубка деревьев породы береза.По результатам проверки, материалы были переданы прокурором в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В итоге, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений).Расследование этого дела находится на особом контроле городской прокуратуры.Нарушителям грозит серьезное наказание, предусмотренное санкцией статьи 260 УК РФ. Оно включает в себя не только крупный штраф от 100 до 200 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет.