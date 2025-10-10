Нетрезвый водитель врезался в грузовик.

Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП, произошедшем на федеральной трассе М-12 «Восток». Нетрезвый водитель врезался в грузовик, что привело к гибели его пассажира и коллеги.Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, работавшего в строительной организации Нижнекамска.Следствие , что в апреле этого года водитель и его коллеги направлялись в Брянскую область в служебную командировку на автомобиле «Лада Гранта».Трагедия произошла на 244-м километре трассы М-12 «Восток» на территории Судогодского района. Водитель, двигаясь со скоростью около 110 км/ч, грубо нарушил правила дорожного движения: он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовой автомобиль «MERCEDES-BENZ ACTROS» с полуприцепом.В результате столкновения пассажир «Лады Гранты» скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.Медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в крови виновника ДТП превысила допустимую норму более чем в 4 раза.Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в нетрезвом виде, повлекшее смерть). За это преступление Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.