Янин незаконно выписывал премии сотрудникам, часть из которых возвращалась ему.
Министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину продлили срок содержания под стражей на два месяца. Он ожидает суда
По версии следствия, ранее, в качестве главврача районной больницы, Янин незаконно выписывал премии сотрудникам, часть из которых возвращалась ему. С общего счета ему вменяется ущерб более 400 тысяч рублей, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время обязанности министра исполняет его заместитель по финансам Любовь Баусова.