Янин незаконно выписывал премии сотрудникам, часть из которых возвращалась ему.

Министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину продлили срок содержания под стражей на два месяца. Он ожидает судаПо версии следствия, ранее, в качестве главврача районной больницы, Янин незаконно выписывал премии сотрудникам, часть из которых возвращалась ему. С общего счета ему вменяется ущерб более 400 тысяч рублей, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.В настоящее время обязанности министра исполняет его заместитель по финансам Любовь Баусова.