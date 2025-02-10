На мать выпавших из окна детей возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Такое указание дал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. По нашей информации, пока дети играли у

На мать выпавших из окна детей возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Такое указание дал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. По нашей информации, пока дети играли у открытого окна, пьяные родители мирно спали. Инцидент произошел в субботу, 8 февраля, в трехэтажном доме на улице Карла Маркса в Муроме. Трехлетний мальчик и его