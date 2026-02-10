Выставка, приуроченная к четвертой годовщине начала СВО, откроется в Донецком республиканском краеведческом музее в преддверии 24 февраля.
Выставка, приуроченная к четвертой годовщине начала СВО, откроется в Донецком республиканском краеведческом музее в преддверии 24 февраля. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
На выставке Наши земляки на защите Родины будут демонстрироваться экспонаты, отражающие боевую символику подразделений, участвующих в СВО, а также волонтерских организаций различных регионов Российской Федерации. Особое внимание будет уделено биографиям земляков.
На выставке будет представлено более 100 подлинных экспонатов. Предметы переданы музею семьями участников спецоперации.
Она откроется 20 февраля и будет работать до 20 марта.