Выставка, приуроченная к четвертой годовщине начала СВО, откроется в Донецком республиканском краеведческом музее в преддверии 24 февраля. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.На выставке Наши земляки на защите Родины будут демонстрироваться экспонаты, отражающие боевую символику подразделений, участвующих в СВО, а также волонтерских организаций различных регионов Российской Федерации. Особое внимание будет уделено биографиям земляков.На выставке будет представлено более 100 подлинных экспонатов. Предметы переданы музею семьями участников спецоперации.Она откроется 20 февраля и будет работать до 20 марта.