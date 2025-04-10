43-летнего жителя Александровского района будут судить за убийство коллеги по цеху в поселке Светлый. Жертве было 29 лет, и он был гражданином Таджикистана, сообщили в пресс-службах

43-летнего жителя Александровского района будут судить за убийство коллеги по цеху в поселке Светлый. Жертве было 29 лет, и он был гражданином Таджикистана, сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. В ночь с 13 на 14 февраля этого года александровец отрабатывал ночную смену. Днем ранее он поругался с коллегой, в итоге было решено выяснить отношения