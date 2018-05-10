Напомним, по данным следствия, в январе текущего года мама, услышав, что дочка заплакала, забрала ее к себе и стала кормить грудью.

В Муроме прекращено уголовное дело по факту смерти новорожденного. Напомним, по данным следствия, в январе текущего года мама, услышав, что дочка заплакала, забрала ее к себе и стала кормить грудью. Однако во время кормления она уснула, а когда очнулась, девочка уже не дышала. Прибывшие на место врачи констатировали смерть новорожденной. Малышка умерла в результате асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.Известно, что это был пятый ребенок в семье. Родилась девочка в декабре прошлого года. Семья с достаточно низким материальным достатком проживает в частном домовладении с частичными удобствами. Родители ко всем детям старались проявлять заботу и внимание.Расследование уголовного дела прекращено в связи с примирением сторон.Отметим, за два года при аналогичных обстоятельствах в регионе погибло трое малышей.