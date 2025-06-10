Ущерб составил почти 2,5 млн рублей.

Два жителя Киржача организовали незаконную схему с куплей-продажей земли, нанеся ущерб городскому бюджету в размере 2,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 10 июня.Следствие установило, что в мае 2023 года злоумышленники, используя поддельные свидетельства о праве бессрочного пользования землей, оформили право собственности на два земельных участка общей площадью 3 тыс. кв. м. Затем они неоднократно перепродавали эту землю, что привело к незаконному изъятию земель из оборота и нанесению ущерба.В отношении сообщников возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование находится под контролем прокуратуры.Ранее исполняющая обязанности главы Карабаново стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий в связи с махинациями с землей, в результате которых город понес ущерб в размере 11 млн рублей.