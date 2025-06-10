Третьяковская галерея представит выставку к 225-летию со дня рождения Брюллова.

Государственная Третьяковская галерея представит масштабную монографическую выставку, посвященную 225-летию со дня рождения Карла Брюллова, на ней будут представлены экспонаты из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи."Государственная Третьяковская галерея представляет масштабную монографическую выставку, посвященную 225-летию со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799–1852) - одного из крупнейших мастеров русского искусства первой половины XIX века. На выставке собрано более 170 произведений, включая живопись, графику и скульптуру из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении", - говорится в сообщении.Как уточняют в пресс-службе, центральным экспонатом выставки будет полотно "Последний день Помпеи" (1833) из коллекции Государственного Русского музея, впервые за четверть века представленное в Москве, и монументальное историческое произведение "Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году" (1839-1843) из собрания Государственной Третьяковской галереи."В рамках проекта, продолжающего традиции предыдущих выставок мастера в Третьяковской галерее (1950, 2000–2001, 2018), зрители смогут взглянуть на наследие Брюллова по-новому - через призму влияния "гения места" на его творчество. Экспозиция показывает, как география, уникальная атмосфера Рима, Москвы и Петербурга, а также их культурный контекст сформировали художественный мир мастера", - добавили в пресс-службе учреждения.Отмечается, что отличительной чертой проекта станет раздел "Мастер неоконченной картины", где этюды и эскизы будут демонстрироваться рядом с незавершенными произведениями.Вся выставка будет разделена на символичные разделы - этапы жизни автора: "Рим", "Москва", "Петербург".Первый раздел, "Рим", будет посвящен жизни художника в итальянской столице. Здесь представлена знаменитая картина "Последний день Помпеи", созданная во время пенсионерской поездки в Италию (1823–1835) и принесшая художнику славу как за рубежом, так и на родине. Следующий раздел выставки - "Москва" - рассказывает о другом важном городе в жизни Брюллова. В Москве Брюллов создал ряд портретов, картину "Гадающая Светлана", а также работал над историческим полотном "Нашествие Гензериха на Рим". Завершающий раздел - "Петербург".Среди экспонатов выставки - ранняя композиция "Нарцисс, смотрящийся в воду" (1819), первая живописная работа мастера, созданная в годы обучения. В этом же разделе представлено монументальное полотно "Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году" (1839–1843), написанное уже в зрелые годы.Уточняется, что специальный раздел выставки будет посвящен росписям Исаакиевского собора.В пресс-службе галереи добавили, что в рамках выставки запланированы специальные мероприятия, включая научную конференцию с участием ведущих исследователей творчества Брюллова и демонстрацию документальных фильмов, посвященных эпохе художника.Выставка продлится с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года, ее можно будет увидеть в Третьяковской галерее на Крымском валу.