Дело направлено в Муромский городской суд.

Заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 36‑летнего жителя города.Ему вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).По версии следствия, ранее судимый мужчина, отбывший более пятилетнего срока, возобновил преступную деятельность.В январе 2026 года он приехал из Владимира в Муром, чтобы сбыть мефедрон и гашиш, расфасованные в пакеты; часть закладок закрепил на ветках.Дорожные полицейские задержали его в одной из деревень. В машине и сумке изъяли около 40 г мефедрона и 300 г гашиша.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.