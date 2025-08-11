Трагедия произошла в центре Владимира.

Владимир потрясла страшная новость: в самом центре города, в одном из популярных кафе умер 14-летний подросток. По предварительным данным, парень мог надышаться газом из баллончика. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Тусовался с друзьямиВсе случилось вечером 8 августа в известном ресторане быстрого питания на улице Большой Московской — излюбленном месте встреч владимирских подростков. 14-летний школьник отдыхал там вместе с друзьями.По сообщениям из социальных сетей, он ненадолго отлучился в туалет. Когда вернулся, ему внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Друзья и сотрудники кафе сразу же вызвали скорую помощь.Смерть в больницеПодростка экстренно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось.По предварительной информации, перед тем как ему стало плохо, подросток вдыхал газ из баллончика. Скорее всего, это и стало причиной трагедии.«8 августа 2025 года около 18 часов 30 минут несовершеннолетний житель Владимира 2011 года рождения вместе с друзьями находился в заведении быстрого питания на улице Большой Московской. Внезапно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. На место была вызвана скорая помощь, и мальчик госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, однако, несмотря на оказываемую помощь, скончался спустя несколько часов», — владимирские следователи.Проходит проверкаПо данным Госдумы, похожих случаев с подростками становится все больше. С 2016 года более 800 несовершеннолетних скончались при схожих обстоятельствах. В связи с этим был принят закон, запрещающий продажу газосодержащих товаров детям. За нарушение этого запрета предусмотрены крупные штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, а для юридических — до 600 тысяч рублей.Следственный комитет по Владимирской области начал проверку по факту произошедшего. Следователи уже опрашивают друзей погибшего и назначили комплекс судебных экспертиз, чтобы установить все обстоятельства трагедии.