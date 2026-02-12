Пламя охватило площадь около 70 квадратных метров.

Утром 11 февраля в Муроме в многоквартирном доме на улице Вокзальной, 16, вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании в 07:40 — пламя охватило площадь около 70 квадратных метров.В результате пожара пострадали два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, пожарные спасли из огня 17 человек, среди них — 5 детей. 11 человек эвакуировали, в том числе 6 детей.В борьбе с огнем задействовали 6 единиц техники. Л ликвидации пожара привлекли 18 пожарных. Теперь специалисты разбираются в причинах происшествия.