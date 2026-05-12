Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Во Владимирской агломерации продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», цель которой — повысить безопасность и комфорт на дорогах.Пробки негативно влияют на логистику, производительность, экологию и настроение жителей. Оптимизация потоков — одна из ключевых задач ИТС.Ключевой элемент проекта — умные светофоры, которые управляются компьютером, а не фиксированной программой. Они анализируют трафик с помощью камер и корректируют длительность сигналов.Синхронизация нескольких таких светофоров создает зеленую волну, снижая заторы и разгружая основные транспортные узлы.Система собирает данные об интенсивности, плотности и скорости потока. В этом году внедряют подсистему видеонаблюдения для фиксации аварий и нестандартных ситуаций.ИТС прогнозирует ситуацию на 15–20 минут вперед, что позволяет заранее вырабатывать схемы управления. При сбоях светофоры переходят в автономный режим и работают по традиционной логике.Ранее модернизировали 33 объекта: установлены адаптивные контроллеры, 93 видеодетектора, создана подсистема мониторинга и метеостанция. В этом году обновят еще 17 объектов: поставят 18 контроллеров, 73 видеодетектора и 24 камеры.Подрядчики уже прокладывают кабели и подключают периферию. Монтаж ведут с учетом удобства водителей: днем — у опор, ночью — через проезжую часть.