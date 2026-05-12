Общегородской диктант состоится 14 мая в 17:30 во Владимирской областной научной библиотеке.

Жители и гости города смогут проверить грамотность в непринужденной атмосфере.В региональном правительстве сообщили, что мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры и к 200‑летию со дня рождения Михаила Салтыкова‑Щедрина.Организаторы уточняют, что ограничений на участие нет. Проверить свои знания может любой желающий. Возраст и род занятий при этом не имеют значения.Диктант пройдет анонимно. Всем участникам присвоят персональные идентификационные номера. По номеру затем можно будет узнать результаты на сайте библиотеки. Каждому участнику выдадут памятный сертификат. Присоединиться можно очно в библиотеке или дистанционно на портале Культура.РФ и в официальной группе областной библиотеки. Информацию подтвердили в региональном правительстве.