Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой Судогодский район, где оценил новый производственный цех и уникальный автогородок в детском саду.Глава региона побывал на предприятии «Сила росы», которое всего за год построило цех площадью 2000 квадратных метров. Завод производит безалкогольные напитки и уже поставляет их в крупные торговые сети. По словам директора Александра Акулова, компания получила государственный кредит в 73 миллиона рублей, что позволило закупить необходимое оборудование. В планах у предприятия — построить ещё один цех и увеличить штат до 250 человек.Александр Авдеев отметил, что такие проекты особенно важны в условиях дефицита кадров. Губернатор также обсудил с местным бизнесом вопросы строительства жилья для сотрудников, подчеркнув, что компании готовы вкладывать миллионы в развитие инфраструктуры.Еще одним важным объектом стал детский сад «Сказка», где в рамках инициативного бюджетирования появился «Светофороград». Это современный автогородок, где дошкольники в игровой форме изучают правила дорожного движения. В их распоряжении есть светофоры, разметка и детские автомобили, что помогает с ранних лет формировать навыки безопасного поведения на дороге.