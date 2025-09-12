В рамках проекта планируется не только очистить водоемы, но и увеличить их площадь.

Во время прямой линии с губернатором Александром Авдеевым стало известно о планах по благоустройству прудов в парке у Дворца творчества юных. Глава региона заверил жителей, что никакого строительства торгового центра в этом районе не будет, а вместо этого пруды ждет масштабная реконструкция.По словам Авдеева, в рамках проекта планируется не только очистить водоемы, но и увеличить их площадь. Для этого на прудах будут построены две новые плотины. Кроме того, будет создана протяженная благоустроенная набережная, которая станет новым местом для прогулок.Губернатор также отметил, что уже получил интересные предложения по преображению парка от китайских компаний, но окончательный выбор подрядчика будет проходить на конкурсной основе.