Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на Прямой линии сообщил о решении проблемы дольщиков, пострадавших от девелопера Игоря Другова. Речь шла о недостроенном доме на Никитской.По словам Авдеева, принято решение продать объект с торгов, а дольщикам выплатить компенсации. Он пояснил, что дом, хоть и в центре и комфорт-класса, имеет готовность менее 80%, что исключает достройку без участия самих жильцов. Дольщики отказались от создания ЖСК.Средства на компенсации уже заложены в бюджет. Первые торги в августе не состоялись, следующие запланированы на октябрь.