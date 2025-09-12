В Образовательном центре №1 учатся более 700 детей.

В новой школе в микрорайоне Веризино полностью заработали столовая и пищеблок. До этого момента в учебном заведении проводились адаптационные мероприятия для учеников и педагогов.Питание для школьников теперь предоставляет компания «Мелкий опт», которая обслуживает 14 школ города. Пищеблок оснащен по последнему слову техники: здесь установлены современные пищеварочные котлы и пароконвектоматы. Это позволяет не только ускорить приготовление пищи, но и сохранить все полезные свойства продуктов.В Образовательном центре №1 учатся более 700 детей. Для учеников начальной школы (с 1 по 4 класс) питание организовано бесплатно. Школьники с 5 по 11 класс могут питаться платно: завтрак стоит 70 рублей, обед — 80 рублей. Бесплатное питание также предоставляется ученикам из льготных категорий, включая детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, сирот, детей с ОВЗ и детей участников СВО.