11 сентября 2025 года суд вынес приговор жителю Вязников Владимирской области, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.В декабре 2024 года, во время совместного распития алкоголя, между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, в результате которого последний получил травмы, которые изуродовали ему лицо.Обвиняемый явился с повинной, полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.