В 8.00 утра открылись избирательные участки. Проголосовать смогут порядка 600 тысяч жителей области, зарегистрированных на соответствующих территориях. По итогам трёхдневного голосования будет замещено 284 мандата. Советы народных депутатов предстоит выбрать не только во Владимире, но и в 10 муниципальных округах, а также в Радужном, Покрове, Суздале и Новоалександровском муниципальном образовании. Состоятся также дополнительные выборы депутатов