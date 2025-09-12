Александр Авдеев проголосовал на выборах Совета народных депутатов в сельском поселении Новоалександровское Суздальского района. На избирательный участок в школу в селе Сновицы он

Александр Авдеев проголосовал на выборах Совета народных депутатов в сельском поселении Новоалександровское Суздальского района. На избирательный участок в школу в селе Сновицы он приехал в числе первых. Александр Авдеев: Сегодня перед работой уже проголосовал. Приходите и вы отдать голоса за кандидатов, которым вы доверяете. Вопросы, которыми предстоит заниматься народным избранникам на местном уровне, зачастую –