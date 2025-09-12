У него изъяли 5 тысяч бутылок водки и 13 тысяч литров спирта – всё без лицензии.
Во Владимире под следствие попал местный житель, занимавшийся незаконным оборотом алкоголя. Как сообщили региональные УМВД и УФСБ, в его гараже обнаружили внушительную партию: 5 тысяч бутылок водки и 13 тысяч литров спирта – всё без лицензии.
Стоимость изъятого «товара», который предназначался для продажи, оценили почти в 2 миллиона рублей.
Мужчина полностью признал свою вину. Против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.